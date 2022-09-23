جامعة المنيا: إنهاء أعمال الصيانة ونشر الكتاب الجامعي الإلكتروني لجميع المقررات

ترأس الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب الدوري لشهر سبتمبر، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة الانتهاء من آخر الاستعدادات لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2022/2023، واستعراض ما اتخذته الجامعة من إجراءات حول أعمال الصيانة ورفع كفاءة المنشآت الجامعية وصيانة القاعات والمدرجات؛ استعداداً لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

وأكد على جاهزية الجامعة وكلياتها العشرين لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب هذا العام، وتسخير كافة مقومات الجامعة المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وانتظامها على الوجه الأمثل منذ أول أيام الدراسة، موجهاً إلى ضرورة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بجميع الفرق الدراسية بكليات الجامعة، ورفع كافة المقررات الدراسية على المنصة التعليمية قبل بداية العام الدراسي.

وشدد فرحات على إعداد مكاتب لاستقبال الطلاب بالجامعة والكليات، وتنظيم حفلات ولقاءات تعريفية للترحيب بالطلاب الجدد وتعريفهم بجامعتهم وخدماتها ومرافقها، ودعوتهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب الموهوبين للمشاركة بمراكز الموهوبين والفنون التي تقام طوال العام لتبني مواهبهم وصقلها، إلى جانب توفير شاشات تفاعلية ومواد فيلمية تعريفية وتوعوية للطلاب بالحياة الجامعية، وإعداد تقرير عن مدي فاعليتها واحتياجات الكليات منها لدعم التواصل المستمر مع الطلاب.

كما وجه بإحياء وتخليد الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك من خلال الإعلان عن مهرجان تحت شعار "سيناء أرض الفيروز ... بطولات على مر الأجيال"، تقوم خلاله الكليات والجامعة بتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات والمظاهر الاحتفالية على مدار الشهر، وعقد الندوات عن انتصارات أكتوبر 73 وفضل الشهيد.