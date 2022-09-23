تهشم سيارة سقط عليها ركام عقار في العمرانية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

وقع انهيار جزىي لمنزل قديم خالي من السكان على سيارة مما أدى إلى تهشمها في منطقة العمرانية دون إصابات.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار جزىي في أحد المنازل بدائرة قسم العمرانية وتعطيل حركة السيارات بالشارع.

وانتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ بعزبة البحبوحي بالعمرانية الشرقية رفقة مسؤولي الحي ودورية من شرطة النجدة وتبين انهيار جزىي علي سيارة كانت متوقفة أمام المنزل وتعطلت بسببها حركة السير وتم الرفع ولم ينتج عنها اي مصابين.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المنزل المنهار حرصا على سلامة المارة لحين انتداب لجنة من كلية الهندسة للمعاينة.