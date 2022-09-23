تموين القليوبية تحرر 111 محضرا متنوعا لمحال تجارية وجزارة ومخابز بحملة مكبرة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة ومحاربة كل محاولات الاستيلاء على الدعم على مستوى المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومنال إحسان وكيله المديرية.



وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تمكن مأموري الضبط القضائي بالرقابة التموينية والرقابة التجارية بديوان عام المديرية والإدارات التابعة على مستوى المحافظة من تحرير عدة محاضر، منها تحرير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك محضر جنحة بدائرة حي غرب شبرا الخيمة، ضد 3 جزارين للذبح خارج المجازر المرخص لها، و4 محلات تجارية لعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات، كما تم ضبط 140 كيلو لحوم متنوعة، ولحوم مصنعة، وكذلك تحرير محضر جنحة لمحل بيع دواجن بمدينة الخانكة، حيث تم ضبط 150 كيلو دواجن، ومحضر جنحة بدائرة مدينة بنها لمحل تجاري لبيع السجائر مخالفا القانون بالبيع أزيد من السعر الرسمي.



فيما تمكنت إدارة الرقابة التموينية من تحرير 102 محضر مخالفات متنوعة، جاءت على النحو التالي، تحرير 25 محضر نقص وزن، و10 محاضر عدم وجود قائمة، و26 محضر غير مطابق للمواصفات، و22 محضر عدم نظافة المعجن، ومحضر غلق لأحد المخابز، و16 محضر عدم إعلان، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر عدم إعطاء بون.







