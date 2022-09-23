تموين الأقصر: نستعد لطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة بالمجمعات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يجرى التجهيز خلال الأيام المقبلة لطرح حلوى المولد النبوى الشريف داخل المجمعات الاستهلاكية، تزامناً مع قرب بدء احتفالات المولد النبوى الشريف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حلوى المولد المقرر طرحها بالأسواق ستكون جودتها أفضل من الحلوى التى يتم تداولها من ورش ومصانع غير مضمونة، بجانب أنها تقل بنحو 20% للكيلو الواحد عن المطروحة حالياً بالأسواق، مشدداً على أنه ستبدأ الأسعار من 65 جنيها للكيلو وتصل لأكثر من 200 جنيه للأنواع والأشكال المختلفة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح أنه يجرى التجهيز لتوزيع نشرة إرشادية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث اعتاد المستهلك المصرى الاحتفال فى هذه المناسبة على شراء الحلوى وهى عادة استهلاكية متوارثة، وتضمنت النشرة الإرشادية بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء حلوى المولد النبوى، والتى تحتوى على المكسرات بأنواعها كالبندقية والفولية والسمسمية والجوزية فهى مصدر غني جداً بالفيتامينات والبروتين النباتى.

وأكد الدكتور تامر صلاح أن تلك التعليمات والنصائح تشمل ما يلى:- (يجب الاعتدال عند تناول حلوى المولد وشراؤها من أماكن البيع الموثوق بها والتأكد من عرض الحلوى داخل فاترينات زجاجية مخصصة للعرض وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة - ضرورة توافر المظهر المناسب والشروط الصحية للبائعين - التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة متميزة بالليونة واللون المشرق الزاهي - يجب أن تكون الحلوى مغلفة تغليفاً جيداً محكم الغلق حتى لا تكون معرضة للملوثات ومكشوفة ومعرضة للأتربة والجراثيم - ضرورة وجود تاريخ الإنتاج انتهاء الصلاحية ـ اسم المنتج - اسم المصنع مدون على أغلفة الحلوى - الابتعاد عن شراء الحلوى الملونة الضارة بصحة الأطفال وتؤدي إلى مشاكل صحية كالحساسية والإضطرابات المعوية).