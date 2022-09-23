ترامب يتعهد بترحيل الملايين من المهاجرين حال انتخابه رئيسا فى 2024

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بترحيل الملايين والملايين من المهاجرين لو تمت إعادة انتخابه فى عام 2024.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن ترامب فى مقابلة مع فوكس نيوز، سأله المذيع شون هانتى: لو فزت وأصبحت رئيسا، إلى أى مدى تعتقد أنك تستطيع إعادة الأمور إلى حيثما وضعتها عندما غادرت؟، فأجاب قائلا: سريعا للغاية، فيما عدا أمرا واحدا، وهو الملايين من الناس فى بلادنا الذى لا ينبغى أن يكونوا هنا، الكثير منهم سجناء ومجرمين.

وعندما سأله هانتى "هل سترحلهم"، أجاب: سارحل السيئين منهم، الملايين والملايين من الناس..لقد سمموا بلادنا، إنهم يسموننا، وأريد أن أكون لطيفا فى هذا.

يأتى هذا فى الوقت الذى تم تتواصل فيه أزمات ترامب القانونية، حيث تمت مطالبة محامى الرئيس السابق بتقديم أدلة بشان اعتقادهم بأن الإف بى أى قد زرع أدلة تجريم فى الوثائق التى تمت مصادرتها من منزل ترامب. وقد وافقت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة على طلب وزارة العدل الأمريكية بمواصلة مراجعتها للوثائق السرية التي تم مصادرتها خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، كجزء من تحقيقات الوكالة في سوء تعامل الرئيس السابق مع المعلومات.

كما أشار القضاة إلى أنه لا يوجد دليل على ما يبدو على أن ترامب رفع السرية عن الوثائق بينما كان لا يزال رئيسًا وأن فريقه القانوني "قاوم" في تقديم أي دليل على أنه فعل ذلك من خلال القنوات الرسمية، وتساءلوا عن سبب "اهتمام ترامب الفردي أو حاجته لأي وثيقة من المائة وثيقة تحمل علامات التصنيف".

من ناحية أخرى، أقامت المدعى العام لنيويويورك ليتشيا جيمس أ دعوى مدنية هائلة يوم الأربعاء تتهم فيها دونالد ترامب وابنائه البالفين بتسطيح قيمة العديد من الكيانات التجارية الخاصة بهم. وتسعى الدعوى لمنعهم من ممارسة العمل التجارى فى ولاية نيويورك، التى كانت أساس عمل العالة على مدار عقود.