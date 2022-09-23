وأفادت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و900 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 23 ألفا و900 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 4.7 مليون شخص وذلك منذ فبراير الماضي.



وكانت بولندا قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.