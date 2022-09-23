بريطانى يقتحم مباراة تنس ويضرم النار فى نفسه بسبب التغيرات المناخية.. فيديو

تسبب ناشط بيئى، فى حالة من الفوضى، خلال مباراة تنس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما اقتحم الملعب وقد أضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييجو شوارتزمان فى كأس ليفر للتنس لفترة وجيزة، بحسب سكاى نيوز".

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من ملعب "أو 2"، قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المحتج عضو في مجموعة "أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة" التي تقول إن انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية.

وواصل تيتيباس المباراة ليفوز 6-2 و6-1 ويمنح فريق أوروبا التقدم 2-صفر أمام فريق بقية العالم، بعدما تغلب كاسبر رود في وقت سابق على جاك سوك بـ 6-4 و5-7 و10-7.