وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أنه تم فتح مراكز الاقتراع في دونيتسك ولوجانسك على مدار 5 أيام، وتتوجه لجان الاقتراع بالصناديق المتنقلة إلى المنازل لتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم بسبب المخاوف الأمنية، وذلك على مدار الأربعة أيام الأولى وفي اليوم الخامس يكون التصويت بالحضور الشخصي للمواطنين لمراكز الاقتراع لمن يريد الإدلاء بأصواتهم وستستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وأضافت أنه سيشارك في التصويت أيضا المقاتلون من قوات الشرطة الشعبية والفيلق الثاني بأصواتهم في هذا الاقتراع.