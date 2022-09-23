بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 سبتمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة "سي اف سي للأعلاف والكيماويات" بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على ضم قطعة الأرض المجاورة للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة 65186.77 م2 من أراضي شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"؛ للتوسع كامتداد للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، مع تغيير نشاط قطعة الأرض، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2011، فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2901.1 فدان، لصالح إنشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها، لتكون بمساحة 48.17 فدان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحى، على أن تعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح المحافظة، وهما مساحة 15.9 فدان لاستخدامها في إقامة منطقة حرة خاصة، ومساحة 22.6 فدان لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ "صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد وزيرة التخطيط، ومساعد وزير المالية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً مع مسئولي شركتي "جي إل للفعاليات GL Events" الفرنسية و "جي سي إم GCM" المصرية، المنفذتين للأعمال والخدمات اللوجستية الخاصة باستضافة الدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ الأعمال، بجانب عقد اجتماع لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة، بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الهندسية.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به رئيس الجمهورية، حيث أكد حرص الحكومة أن يكون هناك حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والاستفادة من جميع الآراء المطروحة، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ومساعد وزيرة التخطيط، ومساعد أول وزير المالية، ومساعد وزيرة التعاون الدولي، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات مثل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به رئيس الجمهورية، والمنصة الوطنية للشباب "كياني".

كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع " ممشى أهل مصر"، وحل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ومسئولي الوزارات المعنية، بجانب اجتماع لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذ يلمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسئولين، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري، وذلك بحضور وزير النقل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت التوجه إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامه الملك تشارلز الثالث، لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث قدم التعازي للملك، نيابة عن رئيس الجمهورية، كما نقل تمنيات الرئيس للمملكة المتحدة باستمرار التقدم والازدهار في عهد الملك تشارلز الثالث، وكذلك المشاركة في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، وعقب مراسم الجنازة، سجل كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية.

ووفقاً للتقرير، فقد تضمنت الأنشطة أيضاً، المشاركة في الاحتفالية الكبرى بمناسبة إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تفقد معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، وزار عدداً من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإلقاء كلمة في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث قدم تحية إعزاز وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلق حرص سيادته البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بشأن توطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية لدفع عجلة التنمية التكنولوجية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات، وكذا توصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، حيث أشاد بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أمير قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بالإضافة إلى لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل تنمية وتطوير الشركات التابعة، وبرنامج تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية في الأسواق، وكذلك التقى مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي، حيث أكد أن الحكومة مهتمة بتعزيز سياسات الحياد التنافسي لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.