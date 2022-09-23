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بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 28 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 07:00 ص
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 28 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 28 مسجدا، من بينها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى الآن 185 مسجدًا، منها 160 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و25 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بنى سويف

1. أنس بن مالك – بنى هانى - إهناسيا

2. عمر بن الخطاب – مازورة - سمسطا

3. الأبرار – الحى الرابع – المجاورة الثالثة – بندر بنى سويف

 

مديرية أوقاف البحيرة

4. الرحمن الخط القبلى - جناكليس

5. النور المحمدى – قرية المسيرى – حفص - دمنهور

6. كوم النص الغربى – مركز كفر الدوار

7. الرحمن بردله – مركز كفر الدوار

8. مراد مكرم - قراقص – مركز دمنهور

 

9. الهداية – ديبي- رشيد

10. عبد الغفار غراب – أبو المطامير

11. الشلاوية الغربى – زاوية نعيم – أبو حمص

12. قرية العدل الغربى – النوبارية

13. خير الله – سيدى عقبة – مركز المحمودية

 

مديرية أوقاف المنيا

14. الرحمن – القيس – بنى مزار

15. المخالبة – منقطين - سمالوط

16. على بن أبى طالب – برطباط - مغاغة

مديرية أوقاف أسوان

 

17. الإمام على بن أبى طالب - المنشية

18. المتقين – المنشية

19. مجمع السيدة زينب – المنشية

 

مديرية أوقاف أسيوط

20. التعاون – قرية بهيج – مركز أسيوط

 

مديرية أوقاف الجيزة

21. القارة – قرية القصر – الواحات البحرية

 

مديرية أوقاف الفيوم

22. النور الشرقى – المدينة – الشواشنة – يوسف الصديق

23. الرحمة – المقاتلة – طامية

مديرية أوقاف مرسى مطروح

 

24. السلف الصالح – شارع المطار – عزبة السادات – غرب مطروح

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

25. الرحمة – جعماصة - القصاصين

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الجيزة

1. الطاروطى – شارع جامعة القاهرة – بجوار كلية الزراعة - امام مركز البحوث الزراعية

 

مديرية أوقاف سوهاج

2. السلام – المراغة

 

مديرية أوقاف البحيرة

3. الشهداء – المنشية – مركز المحمودية

 

 


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