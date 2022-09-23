انفجار أمام مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول.. وأنباء عن سقوط ضحايا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارا وقع أمام مدخل مسجد الوزير محمد أكبر خان في العاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل عدد من المصليين الذين أدوى صلاة الجمعة اليوم.

وعلى الفور وصلت قوات الأمن إلى موقع الانفجار في كابول، مما أدى إلى عرقلت حركة المرور، وقال شهود عيان لـ TOLOnews إن الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية.

ومن جانبها كتبت منظمة الطوارئ غير الحكومية في أفغانستان على تويتر، قائلة إن "مراكزها استقبلت 14 ضحية من انفجار اليوم، 4 منهم توفوا بالفعل عند وصولهم".

جدير بالذكر أن وزير أكبر خان التي وقع فيها الانفجار، معروفة بالمنطقة الخضراء وهي موقع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وتعليقا على ذلك قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، إن استهداف المساجد والمصلين "جريمة لا تغتفر".

وأضاف: "على الأمة أن تتعاون مع النظام في القضاء على المجرمين"... ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.



االانفجار أمام المسجد