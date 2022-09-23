انتشال جثة طفلة سقطت فى ترعة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال جثة طفلة من ترعة الصعايدة، بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة طفلة غرقت في ترعة الصعايدة بمركز نجع حمادي.



وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة بسملة سامي أبوالفضل، عامين ونصف، مقيمة بقرية الترامسة جاءت مع أسرتها لتقديم واجب العزاء، فسقطت في الترعة وغرقت.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.







