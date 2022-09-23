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المركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية يفوز بجائزة الاستحقاق من مجلة "ENR" الأمريكية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:13 م
المركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية يفوز بجائزة الاستحقاق من مجلة "ENR" الأمريكية المركز الثقافى الاسلامى
كتب عبد الوهاب الجندى

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حصل المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على جائزة الاستحقاق في الفئة الثقافية والعبادة، وفق ما نشرته مجلة "Engineering News" الأمريكية.

وفي مجال البيئة حصل تطوير جنوب وادي منطقة توشكى على جائزة أفضل مشروع، كما حصدت محطة عدلي منصور التبادلية على جائزة أفضل مشروع في مجال السكك الحديدية، وفى فئة التجديد والترميم حصل تجديد متحف محمد محمود خليل على جائزة الاستحقاق، وفي فئة الطاقة حصلت مزرعة رياح رأس غارب بخليج السويس 262.5 ميجاوات، وتقع في رأس غارب على جائزة الاستحقاق.

يذكر أن مجلة Engineering الأمريكية متخصصة في تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة، عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات.

وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات، وشركات التصميمات الهندسية، والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذا حول العالم، كما تمد جمهورها بالأخبار المتعلقة بمجال الهندسة والإنشاءات، وكذا تقدم التحليلات والآراء التي يحتاجها المحترفون بقطاع الإنشاءات لتنفيذ مشروعاتهم بكفاءة.

المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية
المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية

 

المركز من الداخل
المركز من الداخل

 

مركز مصر الثقافي الإسلامي
مركز مصر الثقافي الإسلامي

 

 

 


المركز الثقافى الاسلامى

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