القومى للإعاقة يوجه التحية للصم وضعاف السمع فى اليوم العالمى للغة الإشارة

كتب ــ محمود راغب

وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة والتحية لجموع الاشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع على مستوى مصر والعالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام حسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في 2018، بوصفه اليوم الدولي للغة الإشارة، لإذكاء الوعى بأهميتها فى الأعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، خاصة وأن الشعار الذى أعلن هذا اليوم هذا العام هو " لغات الإشارة توحدنا".

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة لجموع الأشخاص في مصر من الصم وضعاف السمع، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، حيث أكدت على أهمية لغة الإشارة في حياتهم خاصة وأنها السبيل الوحيد للتواصل الحقيقي مع المجتمع وأمر بالغ الأهمية في تمكينهم في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية المتعلقة بهذه الفئة التي يصل عددها في مصر إلى حوالي 7 ملايين نسمة تقريبا، لهم كافة الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية.

وصرحت المشرف العام على المجلس، بأن شعار الأمم المتحدة للاحتفال بهذا اليوم العام الحالي من شأنه رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة في حياتنا بشكل عام وحياة الاشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص، هذا بجانب تشجيع الثقافة المجتمعية على تقبل ثقافة الصم ولغة الإشارة، وأن شعار " لغة الإشارة توحدنا " يشجع المجتمع الدولي على تسليط الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة لدينا، وأن هناك جهود معنية لابد أن تقوم بها الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكافة الهيئات في تعزيز الاعتراف بلغات الإشارة.

وأكدت كريم أن المجتمع المدني في مصر وتحديدا هذا العام 2022 الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاما لمنظمات المجتمع المدني عليه القيام بواجباته وأدواره المجتمعية نحو تشجيع تعلم لغة الاشارة والتعامل بها مع الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأنه على المؤسسات والهيئات والوزارات العمل على تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالاتاحة والتي يدخل فيها لغة الإشارة كنوع من أنواع الإتاحة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى قيام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غدا السبت، بعقد جلسة حوارية موسعة مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع والجمعيات الاهلية المتعاملة معهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة الاشارة للاستماع إلى التحديات التي تواجههم وآليات الحلول السريعة والممكنة طبقا للقانون ودور منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص .

وأشارت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة عرض على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك مجموعة من الفيديوهات التوعوية بأهمية وقيمة لغة الإشارة في حياة الاشخاص من الصم وضعاف السمع وذلك في إطار الجانب التوعوي الذي يطلع به المجلس.