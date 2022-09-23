العثور على جثة شاب مذبوحا ملقاة بمصرف زراعى بدمنهور فى البحيرة

شهدت قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور في البحيرة، العثور على جثة شاب به طعنات نافذة بالرقبة، ملقاة بأحد المصارف الزراعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف هوية الشاب المتوفى وملابسات الحادث، وتحديد وضبط المتهمين فى هذه الجريمة البشعة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من مأمور شرطة دمنهور.

وبالفحص تبين عثور الأهالى على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر بها عده طعنات في الرقبة، بالقرب من مجمع كليات جامعة دمنهور بمنطقة الأبعادية.

وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.