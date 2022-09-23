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الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أتربة عالقة ونشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.


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