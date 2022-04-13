فوائد عصير القصب.. يزودك بالطاقة ويساعد على الهضم

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يتسبب الطقس الرطب شديد الحرارة في حدوث مشكلات صحية، مثل الإرهاق الحراري وضربة الشمس، لذلك من المهم جدًا أن تبقى رطبًا خلال أيام الصيف، وقد يكون تناول كوب من عصير قصب السكر يوميًا مفيدا للتغلب على ذلك.

فوائد عصير قصب السكر هذا الصيف وفقا لموقع " healthsite":

يساعد على زيادة الطاقة



يمنحك الجلوكوز والإلكتروليتات الأخرى الموجودة في عصير قصب السكر دفعة فورية للطاقة، يمكن أن يساعد كوب من عصير قصب السكر أيضًا في تبريد درجة حرارة جسمك خلال فصول الصيف.

جيد للبشرة



عصير قصب السكر مليء بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والحديد وغيرها من الإلكتروليتات الضرورية لبشرتك. يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وزيادة تدفق الدم في الجسم ، مما يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك وتقليل علامات الشيخوخة.

مدر للبول في الطبيعة



يحتوي قصب السكر على خصائص مدرة للبول. هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في إزالة الملح والماء الزائد من جسمك ، عن طريق تحسين وظائف الكلى، قد يفيد شرب قصب السكر أيضًا الأشخاص الذين يعانون من التهابات المسالك البولية.

يحارب السرطان



هناك دراسات تشير إلى أن مركبات الفلافون الموجودة في عصير قصب السكر قد تكون فعالة في وقف إنتاج الخلايا السرطانية وانتشارها. سلطت دراسة نُشرت في PLOS One في مارس 2021 الضوء على التأثير المضاد للسرطان لمستخلص قصب السكر الغني بالبوليفينول (PRSE) ، وهو مستخلص طبيعي من قصب السكر.

تساعد على الهضم



نظرًا لأن عصير قصب السكر مليء بالبوتاسيوم ، فإنه يساعد على تحسين عملية الهضم ويوازن مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل البوتاسيوم كعامل مضاد للميكروبات يحمي معدتك من الالتهابات.