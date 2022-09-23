استلام 2 طن لحوم صكوك أضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم بنطاق قرى مبادرة "حياة كريمة".

مشيرة إلى استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة.

وقدمت نائب محافظ البحيرة الشكر لكل من ساهم وشارك في تقديم تلك الصكوك، مؤكدة على أن تلك الإسهامات الفعالة ستخفف الكثير من الأعباء المعيشية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأضافت أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله تعالى، وأن شهادة الناس لمن يقوم بها بمثابة دعاء له في الدنيا والآخرة.