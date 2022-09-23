إطلاق اسم الشهيد عميد خالد أحمد علاء الدين العريان على مسجد بشمال سيناء

أعلن أهالى تجمع سكنى بشمال سيناء مبادرة لتكريم روح واسم شهيد من القوات المسلحة بإطلاق اسمه على مسجد بقريتهم التى استشهد بها.

وأعلن أهالى تجمع (ابويوسف ابوعيطة)، بقرية الغراء، التابعة لمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، إطلاق اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين العريان على مسجد تجمع أبو يوسف الذى استشهد على أرضه يوم 30 من شهر مايو 2021م.

تضمنت مراسم تغيير اسم المسجد التى شارك فيها أهالى القرية بحضور عددا من الرموز الشعبية والتنفيذية وجهات الاختصاص، قراءة الفاتحة على روحة الطاهرة وزراعة اشجار زيتون امام المسجد باسم الشهيد.

قال عبدالرحمن يوسف من أهالى المنطقة، أن هذه المبادرة تمت بعد أن علم الأهالى، أن الشهيد البطل استشهد فى هذا المكان وهو يؤدى واجبه الوطنى فى الحرب على الإرهاب وقام بأعمال بطولية.

وأضاف، أن المسجد ضمن منازل التجمع، التى عادت لها الحياة بعد تطهيرها من الإرهاب، وتمت بجهود تطوعية إعادة ترميم المنازل بها وترميم المسجد والديوان، وتوفير ماكينة تحلية مياه، وبدأ الأهالى نشاطهم فى إعادة استصلاح الأرض وزراعتها.

وقدم بأسم اهالى المنطقة التحية لروح الشهيد البطل وقال: "الدماء التى سالت هى عطر يجدد الحياة فى أرضهم ويحثهم على مزيد من العمل والجهد لتعميرها، والتحية واجبة لكل الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أبناء سيناء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل أن تتطهر سيناء من الإرهاب وتعود الحياة لطبيعتها تدريجيا بتكاتف كل أجهزة الدولة.

وأضاف أن المسجد أهلى، وسبق وتم إنشاؤه بجهود ذاتيه لخدمة المنطقة وهو من ضمن المساجد التى تم التقدم لضمها لمساجد وزارة الأوقاف.

يذكر أن الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين العريان ابن مدينة دمنهور، وسبق افتتاح مدرج يحمل اسمه بكلية الآداب بجامعة دمنهور تخليداً لذكراه، وتقديراً لتضحياته فى سبيل عزة وكرامة الوطن.