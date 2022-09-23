إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون، بعد مدخل غيضان اتجاه يوسف الصديق. وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص. تم نقل المصابين لمستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.