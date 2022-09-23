إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام قرية رياض باشا أسفل محور عدلي منصور اتجاه قرية نعيم ببني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام قرية رياض باشا أسفل محور عدلي منصور اتجاه قرية نعيم ببني سويف، مما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بثلاث سيارات سيارات إلي موقع الحادث، وعند الإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة؛ وفاء شعبان جابر 22 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، ورمضان سعدواى خميس 26 سنة مصاباً باشتباه كسر في الساق اليمنى، وفيروز رمضان سعدواى 4 سنوات مصابة بجرح بالرأس طوله حوالي 5 سم.

تم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.