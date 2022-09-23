اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:02 م
إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة إزالة التعديات
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى مهدها، تحت إشراف المهندس سامي حاتم، والمهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة، والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، واللواء أسامة ابوفرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 9 قيراط و 20 سهما تم إزالتها جميعاً.

 

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها عبارة عن سملات وقواعد وأعمدة خرسانية وبناء وأسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 9 قيراط و 20 سهم بالوحدات المحلية لمحلة أبو علي والهياتم والعامرية والمعتمدية بقرى سندسيس وبطينة والهياتم والعامرية.

 

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

إزالة مباني وتعديات علي الرقعة الزراعية بالمحلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة