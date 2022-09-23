إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى مهدها، تحت إشراف المهندس سامي حاتم، والمهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة، والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، واللواء أسامة ابوفرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، تم إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 9 قيراط و 20 سهما تم إزالتها جميعاً.

وأضاف رئيس المدينة، أن الحالات التى تم إزالتها عبارة عن سملات وقواعد وأعمدة خرسانية وبناء وأسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 9 قيراط و 20 سهم بالوحدات المحلية لمحلة أبو علي والهياتم والعامرية والمعتمدية بقرى سندسيس وبطينة والهياتم والعامرية.

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.