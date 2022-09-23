"أوقاف أسوان" تعلن افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

قال الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إنه تم افتتاح 3 مساجد اليوم، ليصبح بذلك إجمالى المساجد الجديدة التى تم افتتاحها إلى 98 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، أن المساجد التى تم افتتاحها اليوم، هى مسجد المتقين بقرية المنشية الجديدة بعد الانتهاء من إنشائه، وهو الذى توازى مع افتتاح مسجد الإمام على بن أبى طالب بالمنشية قبلى حيث أدى خطبة الجمعة الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة، وتواكب مع ذلك أيضاً افتتاح مسجد مجمع السيدة زينب بالمنشية بحرى، وألقى فيهم خطبة الجمعة بعنوان "أهل الاستجابة فى القرآن والسنة".

وأشار إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.