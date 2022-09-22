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الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:08 ص
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279 درجة للهندسة و300 للفنون التطبيقية.. جامعة حلوان الأهلية تواصل إتاحة التقدم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:00 ص
279 درجة للهندسة و300 للفنون التطبيقية.. جامعة حلوان الأهلية تواصل إتاحة التقدم جامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

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تواصل جامعة حلوان الأهلية، اليوم الخميس، فتح باب القبول المباشر بالجامعة "بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان" لطلاب الثانوية العامة للبرامج المتاحة، وطبقا للحد الأدنى.
 
ويكون التقدم لكلية الهندسة برنامج العمارة بحد أدنى 279 علمى رياضة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية برنامج التصميم الداخلى، برنامج الرسوم المتحركة حد أدنى علمى علوم 291، وعلمى رياضة 300 درجة.
 
ويتم قبول طلبات الطلاب للتقدم للالتحاق بجامعة حلوان الأهلية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 حتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

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