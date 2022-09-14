تنسيق 2022.. إعلان نتيجة الجامعات الأهلية على الموقع الإلكترونى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن مكتب التنسيق انتهى من ترشيحات طلاب الثانوية العامة للجامعات الأهلية، مساء أمس، وتم إعلان نتيجة التنسيق على موقع التنسيق الإلكترونى ويتمكن الطالب الحصول على النتيجة من خلال الدخول لموقع التنسيق الإلكترونى برقم الجلوس

وكان أعلن مكتب التنسيق، عن مد فترة التقديم للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة لتنتهى مساء أمس الثلاثاء الموافق 13سبتمبر، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى http://www.tansik.egypt.gov.eg وفقًا للحدود الدنيا المُعلن عنها سلفًا فى المرحلة السابقة.

يأتى ذلك حرصًا من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مصالح الطلاب، وإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بنى سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).