وكيل تعليم الأقصر يشرف على دورات تدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى فعاليات الدورات التدريبية المكثفة حول ظاهرة التغيرات المناخية لدعم القيادات والمعلمين فى مختلف الإدارات التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

ويقول الدكتور محمد السيد وكيل تعليم الأقصر، أنه على مدار الأيام الماضية تم إطلاق فعاليات الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المدارس والإدارات التعليمية حول ظاهرة التغيرات المناخية، بتقديم دورة تدريب لدعم معلمى إدارة البياضية التعليمية، وكذلك تقديم دورة بحضور مدير إدارة الزينية ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية، ودورة بإدارة القرنة ووكيل الإدارة ورؤساء الأقسام التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوي والتربية البيئية والسكانية والصحية.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم استمرار التدريبات حول ظاهرة التغيرات المناخية على مدار الأيام الماضية، حيث تعقد الدورة على مدار 3 أيام لكل إدارة تعليمية بهدف إعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

فيما أكد موسى عبد الله المشرف على الدورات التدريبية بتعليم الأقصر، أنه سيتم إستمرار تلك الدورات التدريبية حتى يوم 22 سبتمبر الجاري بنهاية الدورات لمسئولي إدارة الأقصر التعليمية، وذلك عقب قرار من وكيل الوزارة بالبدء فى إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية، حيث أن حملات التوعية تتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديري المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

وأكدت المديرية على أنه من المقرر تدريب عدد 150 معلما بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة، بواقع 1050 معلما كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية، بجانب الأكاديمية وبالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديري ووكلاء المدارس فى الفترة الحالية على التغيرات المناخية، وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية فى المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد.



الدورات التدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية بالأقصر



جانب من الدورات التدريبية حول ظاهرة التغيرات المناخية



وكيل تعليم الأقصر مع قيادات الإدارات بالدورات التدريبية



وكيل تعليم الأقصر يشرف على الدورات التدريبية حول التغيرات المناخية