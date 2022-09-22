وصلت لـ 25 ألف مستفيد.. مديرية الشباب بالقليوبية تختتم مبادرة علم ابنك الرسم

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ختام مبادرة "علم ابنك الرسم" بإدارة شباب بنها، والذي أقيم بمركز شباب كفر مناقر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى استعراض المراكز المشاركة في المبادراة وأعمال الطلائع من رسومات تعبيرية للنشاط المنفذ خلال فترة المبادرة، وتنفيذ معرض رسومات "علم ابنك الرسم" تشجيعا للمتميزين من الطلائع، حيث تم تقسيم العمل بالمبادرة بنظام مجموعات وصل عدد مستفيديها إلى 25 ألف مستفيد على مستوى المحافظة خلال المبادرة.

وأكد الصبروط، في كلمته للطلائع على بالغ سعادته بالتواجد بينهم بعد إتمام المرحلة الأخيرة من المبادرة التي بدأت فاعلياتها منذ يوليو الماضى، لاستثمار أوقات فراغ الطلائع فيما يفيد واكتشاف المواهب الفنية وتنميتها.

كما أشاد بجهود القائمين على التنظيم والتدريب خلال ثلاثة شهور، وهي فترة تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تشكيل وعي النشء والشباب، وتنمية المواهب الفنية، واعتبار الرسم من الأنشطة التي ترتقي بالنفس وتسمو بالروح.

حضر الختام الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية، أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، وعدد كبير من الطلائع وأولياء الأمور المشاركين في المبادرة.



الأطفال المشاركون بالمبادرة



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