اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:25 م
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وزير الرى يتفقد مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:51 م
وزير الرى يتفقد مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية جولة وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى مقر الوزارة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبعض المكاتب بالمبنى وأعمال التشطيبات النهائية بقاعة الاجتماعات بالمبنى لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة.

 

يشار إلى أن الأطقم المختصة بالوزارة قد بدأت فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني فى إطار خطة متكاملة للإنتقال التدريجى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويمثل هذا الانتقال نقلة هامة فى مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العملالإدارى ، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال فالانتقال للعاصمة ليس انتقالا مكانياً فحسب بل يمثل نقلةإدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال ويضاف لسلسلة الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى إطار تحولها نحو الجمهورية الجديدة.

 

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

 

جانب من جولة وزير الرى
جانب من جولة وزير الرى

 


الرى

وزارة الرى

العاصمة الادارية

مبنى وزارة الرى فى العاصمة الادارية



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