وزير الخارجية الأمريكى: هناك فظائع ترتكب فى أوكرانيا على يد القوات الروسية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فظائع ترتكب في أوكرانيا على يد القوات الروسية، متابعا: نؤكد ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بعد "الغزو الروسي" لأوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقوم بتصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال التلويح باستخدام الأسلحة النووية.

وتابع أنتونى بلينكن: خطوة ضم روسيا لأراض أوكرانية "مشينة"، موضحا أن فلاديمير بوتين ضاعف من حجم غزو أوكرانيا بدلا من تغيير المسار.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن فلاديمير بوتين اختار توسيع الحرب في أوكرانيا من خلال استدعاء 300 ألف جندي من الاحتياط، لافتا إلى أن جهود روسيا لضم مزيد من الأراضي الأوكرانية "خطوة خطيرة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن جميع الأراضي الأوكرانية التي تسعى روسيا لضمها ستبقى جزءا من أوكرانيا، متابعا: ندعو الرئيس فلاديمير بوتين لوقف الحرب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة.