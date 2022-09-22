اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:02 م
أكرم القصاص
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وزير الإعلام اللبنانى: متمسكون بهويتنا العربية ونحتاج لدعم محيطنا العربى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:45 م
وزير الإعلام اللبنانى: متمسكون بهويتنا العربية ونحتاج لدعم محيطنا العربى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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قال وزير الإعلام اللبنانى زياد المكارى، إن فلسطين كانت أولوية الاجتماعات الخاصة بهذه الدورة، معتبرا أن الوقوف إلى جانبها يبقى واجبا على الجميع. 

 

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الخميس، أن لبنان يعانى إثر النزوح المتزايد ناهيك عن العديد من المستجدات منها انفجار مرفأ بيروت.

 

وأضاف أن لبنان يبقى متمسكا بهويته العربية، والتزامه بالعمل فى إطار جامعة الدول العربية، مؤكدا أنهم لم يبخلوا بالجهد من أجل دعم العمل العربى المشترك خاصة فى المجال الإعلامي. 

 

ودعا الدول العربية لحضور احتفالية إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربى فى 2023 مشددا على حاجة لبنان لدعم محيطه العربى وكذلك جامعه الدول العربية.

 


لبنان

الجامعة العربية

مجلس وزراء الإعلام العرب

بيروت

عاصمة الاعلام العربي



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