وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وأمريكا يعربون عن قلقهم لتهديد المنشآت النووية

أعرب وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأوكرانيا وكبار المسئولين من كوريا الجنوبية وسويسرا والولايات المتحدة والممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عن قلقهم البالغ حيال تزايد التهديدات التى تتعرض لها سلامة وأمن المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية فى أوكرانيا وموظفيها، مما يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي.

وجاء فى بيان مشترك صدر عن هذه الجهات، ونشرته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى قبل ساعات: نود أن نشير إلى قرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2009 بالإجماع والذى جاء تحت عنوان "حظر الهجوم المسلح أو التهديد بشن هجوم على المنشآت النووية أثناء التشغيل أو قيد الإنشاء" والذى أقر بأهمية سلامة وأمن المواد النووية والمرافق النووية المخصصة للأغراض السلمية.

وأضاف البيان: نؤكد على أهمية الركائز السبع التى لا غنى عنها للسلامة والأمن النوويين والتى وضعها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتم توضيحها فى بيانه أمام مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اجتماعه فى مارس الماضي. وهذه الركائز السبع المستمدة من معايير السلامة النووية الحالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرشادات الأمن النووى تنص على ما يلي:

الحفاظ على السلامة المادية للمنشآت النووية سواء كانت مفاعلات أو مخازن نفايات مشعة وضرورة أن تعمل جميع أنظمة ومعدات السلامة والأمن بكامل طاقتها فى جميع الأوقات، وكذلك ضرورة أن يكون موظفو التشغيل قادرين على أداء واجباتهم المتعلقة بالسلامة والأمن وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات السليمة.

كما يجب أن يكون هناك مصدر طاقة آمن خارج الموقع النووى، مع ضرورة أن تكون هناك سلاسل إمداد لوجستية مستمرة ووسائل نقل من وإلى الموقع، وأن تكون هناك أنظمة فعالة لرصد أى إشعاع فى الموقع وخارجه وتدابير الاستعداد والاستجابة للطوارئ. وأخيرًا، يجب أن تكون هناك اتصالات موثوقة مع الجهة المنظمة وغيرها - بحسب ما جاء فى البيان.

وأضاف البيان: "سنواصل دعم عمل الوكالة فى المساعدة على تسهيل تنفيذ هذه المبادئ فى أوكرانيا مع الاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا، بما فى ذلك من خلال خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة فى السلامة والأمن النوويين لأوكرانيا.. ونرحب ببعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدعم والمساعدة فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية والجهود المبذولة للحفاظ على استمرار وجود فريق الوكالة داخل المحطة من أجل دعم أوكرانيا".

وتابع البيان أن استيلاء روسيا على المحطة هو السبب الجذرى للتهديدات الحالية فى مجال السلامة والأمن النوويين، ولذلك، يجب على الاتحاد الروسى سحب قواته على الفور من داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها"، وأوضح أهمية الامتثال للقانون الدولى الإنسانى وتجديد الجهود الهادفة إلى التعزيز الفورى للإطار الدولى المتعلق بحماية المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، بما فى ذلك النزاعات المسلحة".