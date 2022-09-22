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ودع الحر إن الصيف يرتحل.. اليوم آخر أيام الصيف وغدا بدء فصل الخريف

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:38 ص
ودع الحر إن الصيف يرتحل.. اليوم آخر أيام الصيف وغدا بدء فصل الخريف حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يطوى الوطن العربي والنصف الشمالى للكُرة الأرضيّة صفحة فصل الصيف فلكيًا مع نهاية اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ،بعد أن أستمر 93 يوماً استعدادا لحدوث  الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف يوم غدٍ الجمعة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يجب معرفة بأن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئا فشيئا ، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

يتميز فصل الخريف بكثرة تقلباته الجويّة، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء ،لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة بإستمرار ً،كما أنه يُعتبر البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة،حيثُ تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية،وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.

وقال التقرير إن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.


الخريف

فصل الخريف

الاعتدال الخريفى

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