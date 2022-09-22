نقابة الأطباء: أطباء تكليف الواحات البحرية اشتكوا صعوبات المعيشة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن عدد من أطباء التكليف المكلفين للعمل بوحدات الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تقدموا بشكوى لتضررهم من صعوبات المعيشة بالواحات البحرية المصنفة ضمن المناطق النائية، مؤكدين على ترحيبهم بتقديم واجبهم المهني إلا أنهم يواجهوا ندرة الخدمات بالقرى التي يعملون بها، وطلب الأطباء توفير وجبات غذائية لهم في أماكن عملهم.

وعليه تواصل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء مع الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة والذي أكد على بديهية هذه الحقوق للأطباء ودعمه لهم، وأكد وكيل الوزارة على إصداره تعليمات بتوفير وجبات غذائية لائقة بالأطباء وتسليمها في أماكن عملهم بالوحدات الصحية بالواحات البحرية، وشكرت نقابة الأطباء الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة على سرعة استجابته لمطالب الأطباء.

يذكر أن نقابة الأطباء شكلت لجنة لمتابعة شؤون أطباء التكليف والعمل على حل مشاكلهم وتتلقى طلبات الأطباء على رقم واتس ٠١١١٥١٥٢٩٩١