اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 م
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نصائح لمريض السكر خلال الاحتفال بالمولد النبوى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:50 م
نصائح لمريض السكر خلال الاحتفال بالمولد النبوى مرضى السكر
كتبت فاطمة ياسر

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أيام قليلة ويحل المولد النبوى الشريف، ويعد من أهم المواسم الاحتفالية لدى المسلمين، ومن رموز الاحتفال حلوى المولد التى تعد أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة، التى تصنع بنسبة كبيرة من السكر وتحتوى على سعرات حرارية عالية، لذا يجب أن نتعرف على أبرز وأهم الأضرار والنصائح التى يجب القيام بها لمريض السكر وذلك وفقا للدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية فى كلية طب قصر العينى.
 
وحول ذلك أضافت أخصائية التغذية العلاجية أن الإسراف فى تناول حلوى المولد من الأمور الخطيرة على صحة مريض السكر، لأنها تعرضه لارتفاع شديد فى نسبته بالدم. 
 
وحثت أخضائية التغذية العلاجية مرضى السكر على تناول لقطعة صغيرة من حلوى المولد، يليها كوب كبير من الماء، ثم المشى لمدة لا تقل عن نصف ساعة، بهذه الحيل يحمى مريض السكر نفسه من المضاعفات، وفى نفس الوقت لا يحرم نفسه من تناول حلوى المولد النبوى الشريف.
 
وأخيرا أوضحت أخصائية التغذية العلاجية أنه يجب على مرضى السكر خلال الاحتفال بالمولد النبوى الابتعاد عن تناول الملبن والسمسيمة، لاحتوائهما على نسبة عالية من السكريات.

السكر

مرض السكر ومولد النبوي

المولد النبوي ومرضي السكر

حلوي المولد



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