"مياه سوهاج" تعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 بكلية العلوم بجامعة سوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف عبد الغفار أن الاختبارات أجريت بكلية العلوم بجامعة سوهاج فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الماضى، وأنه تم إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة أساتذة متخصصين لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومى لوظائف اخصائى سلامة وصحة مهنية وكيميائى وفنى معمل.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية إلى أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بكلية العلوم فى الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجارى وذلك طبقا للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج وأنه جارى إعلان نتائج الاختبارات التحريرية للوظائف التى أجريت بكلية الهندسة فور انتهاء الجامعة من أعمال التصحيح.