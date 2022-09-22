"مياه القناة": استمرار أعمال تطهير خط الصرف بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار أعمال الملس والتطهير بقطاعات ومناطق الشركة، حيث تتم أعمال الملس والتطهير لخط الصرف الصرف الصحي قطر 800 مم بمدينة المستقبل .

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة إلى استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى على مدار الايام الماضية بمدينة المستقبل، والتى نتج عنها استخراج كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والقوالب الاسمنتية الامر الذى ينتج عنه انسدادات لخطوط وشبكات الصرف الصحى بالمنطقة وحدوث طفح لمياه الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية .

وناشد رئيس شركة مياه القناة، المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش وبيارات الصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لخطوط الصرف الصحى ويسبب طفوحات للمياه بالشوارع.

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو من خلال رقم المحمول أو الواتساب 01206666240 كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.