مصرع شخصين وإصابة ثالث داخل حفرة للتنقيب عن الأثار بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى شخصان مصرعهما عقب تعرضهما للإختناق، بينما أصيب ثالث أثناء تواجدهم داخل حفر للتنقيب عن الأثار بعمق 13 متر تقريبا بناحية نجع الدير بقرية أولاد يحي دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، تم استخراج الجثتين ونقلهما لمستشفى جرجا العام والمصاب لمستشفى دار السلام المركزى وضبط مالك المنزل ومقاول الحفر وجار العرض على النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده الفرقة الشرق يفيد بوفاة شخصين وإصابة ثالث داخل حفر للتنقيب عن الأثار داخل احد المنازل بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثتين والمصاب.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول بلاغ من المستشفى المركز يفيد بوصول مينا . م . ش 20 سنة طالب ويقيم الكشح وهانى . ع . م 42 سنة إلى المستشفى جثتين هامدتين وأيوب.ع.ج 24 سنة مصاب بحالة إختناق.

تبين وجود حفرة بعمق ما يقرب من 13 متر تقرب بمنزل أحد الأشخاص بناحية نجع الدير التابعة لقرية أولاد يحى دائرة المركز والتي تبين إستخراج الجثتين والمصاب من داخله تم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر ومالك المنزل ومقاول الحفر وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.