مصرع شاب وإصابة 4 فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين وتوك توك بطريق المطار بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين وتوك توك بطريق المطار بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 5 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما نُقلت جثة المتوفي إلي المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمود عبد التواب 20 عامًا، مقيم قرية دنديل بمركز ناصر، جثة هامدة تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بني سويف الجامعى.

كما استقبل المستشفى عبد الحليم على عبد الحليم 21 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد روبي محمود 25 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة، طه عبد التواب احمد 25 عامًا، مصابًا بإشتباه مابعد الارتجاج، محمد شعبان كامل 28 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.