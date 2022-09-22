اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل محل بالسلام

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:31 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل محل بالسلام إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه صعقته الكهرباء أثناء عمله داخل محل بمنطقة السلام وتم نقل المتوفى الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفى داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر صعقا بالكهرباء.

كما تبين من خلال التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى اثناء تواجده داخل المحل صعقته الكهرباء بعد حدوث ماس كهربائى بثلاجة موجودة بالمحل ، وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


امن القاهرة

اخبار الحوادث

وفاة شخص

صعق كهربى

اخبار عاجلة

السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة