مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل محل بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شاب مصرعه صعقته الكهرباء أثناء عمله داخل محل بمنطقة السلام وتم نقل المتوفى الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا غرفة عمليات النجدة، بوجود متوفى داخل محل بأحد الشوارع بمنطقة السلام، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة شاب فى العقد الثانى من العمر صعقا بالكهرباء.

كما تبين من خلال التحريات، أنه أثناء قيام المتوفى اثناء تواجده داخل المحل صعقته الكهرباء بعد حدوث ماس كهربائى بثلاجة موجودة بالمحل ، وتم أتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.