مسئول بـ"FDA" يرصد 15 سببا لأزمة نقص ألبان الأطفال فى أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تقرير داخلي لإدارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) ، 15 سبباً لأزمة نقص لبن الأطفال التي ضربت الولايات المتحدة قبل أشهر ، مؤكداً بحسب ما نشرته صحيفة ذا هيل ، أن تلافي تلك الأسباب كان سيحمي الأسر الأمريكية من المعاناة التي عاشوها في تلك الفترة.

ولم تنشر الصحيفة الأمريكية الأسباب كاملة ، إلا أنها أشارت إلى أن التقرير الصادر عن ستيفن سولومون ، مدير مركز الطب البيطري التابع لإدارة الغذاء والدواء ، الوكالة أوصي بتحديث أنظمة الاستجابة للطوارئ وزيادة تدريب الموظفين وتحديث تكنولوجيا المعلومات ، من بين تغييرات أخرى.

ويعمل سولومون في إدارة الغذاء والدواء منذ 32 عامًا ، 23 منها أمضى في مكتب الشؤون التنظيمية بالوكالة ، والذي يضم برامج التفتيش التابعة لإدارة الغذاء والدواء.

وتصدرت اخبار النقص في لبن الأطفال عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام حيث سعت العائلات للحصول على المنتج قبل أن تبدأ الأمور بالتحسن في الصيف.

ويقول تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الوكلاء الذين يفحصون منشأت صنع لبن الأطفال يحتاجون إلى مزيد من التدريب والمحققين الذين هم جزء من قسم الأغذية في الوكالة الفيدرالية يعانون من نقص في الموظفين.

كما وجد سولومون خطأً في جهود التواصل والتنسيق التي تبذلها إدارة الغذاء والدواء بشأن إدارة الأزمة ، مشيرًا إلى "عدم كفاية العمليات وعدم الوضوح" في التعامل مع شكاوى المبلغين عن المخالفات وأنظمة المعلومات القديمة حيث يتم تقديم التقارير وشكاوى المنتجات.

وقال سولومون إن العديد من النتائج التي أوضحها ، إلى جانب التوصيات لإصلاحها ، يتم تناولها بالفعل.

وظهر النقص في لبن الأطفال بشكل أساسي بعد إغلاق مصنع إنتاج رئيسي في وقت سابق من هذا العام تديره شركة أبوت نيوتريشن في ميشيجان، وتم إغلاق المصنع بعد اكتشاف العامل الممرض cronobacter في الإمداد وأدى إلى ما لا يقل عن وفاة أربعة من الرضع.