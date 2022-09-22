كتب سمير حسنى

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، إنه يمكن استخدام أي أسلحة روسية بما في ذلك النووية للدفاع عن أراضينا.، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الأربعاء التعبئة الجزئية للجيش الروسي، وسط انتقادات أوروبية لاذعة للخطوة الروسية.

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء فى التكتل، تبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو.