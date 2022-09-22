اليوم السابع
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مراكز شباب "حياة كريمة" بمطوبس فى كفر الشيخ تتسلم الآثاث الجديد.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:02 م
مراكز شباب "حياة كريمة" بمطوبس فى كفر الشيخ تتسلم الآثاث الجديد.. صور مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تسلمت مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس بكفر الشيخ، الآثاث الجديد بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وهم "خان الجنى، ابيانة، الفتح، الغنايم، السكرى " تلك المراكز التى تم تسلمها بشكل نهائى فى الرابع من سبتمبر الجارى من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مرحلتها الأولى بالمحافظة.

 

وكانت مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس، شهدت زيارة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن جولته لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية التى تتم بقرى مطوبس يرافقه قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء برلمان الشباب.

 

وأكد نور الدين، فى لقائه بالشباب أن الدولة تمضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة معولة على قوة شبابها، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى تتم على عدة مراحل، الأولى منها بقرى مطوبس وتقيم المشروعات القومية لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعًا بالشباب والرياضة.

 

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن دعم وزارة الشباب لمراكز حياة كريمة يأتى فى إطار بدء خطوات تفعيل دور مراكز الشباب بقرى حياة كريمة والاستعداد لتقديم كافة الخدمات والبرامج الرياضية وغيرها لإسعادهم، وأشار إلى إدراج 19 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية بمطوبس وتتمثل فى إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار وهم "خان الجنى، الروضة، السكرى، ابيانة، الفتح، الغنايم"، كذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار وملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة متابعة ملف تسلم مراكز الشباب وتطويرها ضمن المبادرة بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أبو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات الشبابية بالمديرية.

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (1)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (1)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (2)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (2)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (3)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (3)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (4)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (4)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (5)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (5)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (6)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (6)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (7)
مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (7)

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (8)
 

 

مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس تتسلم الآثاث الجديد (9)
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حياة كريمة

مراكز الشباب

خان جني

مطوبس



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