مدارس مدينة أسيوط الجديدة تستعد لاستقبال العام الدراسى.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عدد من المدارس بمدينة أسيوط الجديدة بمراحلها التعليمية المختلفة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 رافقه خلال الزيارة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية ، وماهر عمر وكيل إدارة الفتح التعليمية ، وأحمد بكر مدير مدرسة النهضة للتعليم الأساسي بأسيوط الجديدة ، وهناء عبدالنبي مدرسة أسيوط الجديدة الرسمية للغات ، وعبير محمد كيلاني مدير مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة ، وعدد من المعلمين والإداريين بتلك المدارس.

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض فصول مدارس "النهضة للتعليم الأساسي ، وأسيوط الجديدة الرسمية للغات ، وأسيوط الجديدة الثانوية المشتركة" بمدينة أسيوط الجديدة.

وتفقد بعض فصول ، وحجرات تلك المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال ، تعليم أساسي، ثانوي) ،واستمع لشرح عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي ،واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية ،والتقى الأطفال ،والطالبات ،والمعلمين والمعلمات مردداً معهم النشيد الوطني ثم شهد بعض العروض والفقرات الفنية والغنائية للطلاب وقامت إحدى الطالبات بإهداء المحافظ عمل فني عبارة عن رسم بورتريه والتقى قيادات تلك المدارس والعاملين بها وحثهم على زرع وتنمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والطالبات.

كما قام المحافظ بزراعة بعض الأشجار المثمرة بكل مدرسة منهم بمشاركة قيادات ومعلمي تلك المدارس ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" مطالباً بزيادة المساحات الخضراء بالمدارس والمنطقة المحيطة بهم.

وشدد المحافظ ، خلال الجولة التفقدية على سرعة نهو أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس لإستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات الخاصة بهذا الشأن مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لاستقبال العام الدراسي الجديد بالشكل اللائق لافتاً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة والمرور على كافة المدارس والمنشأت التعليمية قبل وأثناء العام الدراسي للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع مراعاة تنفيذ الاجراءات ،والمعايير اللازمة لذلك كـ "التهوية الجيدة للفصول والغرف ، وتطهير خزانات المياه ، ونظافة دورات المياه جميع الحجرات والفصول والمعامل " وغيرها

وأضاف محافظ أسيوط ، أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي مضيفاً أنه تم تنفيذ 495 مدرسة بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (3)



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (4)



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (5)



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (7)



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (8)



المحافظ يتفقد عدد من مدارس مدينة أسيوط الجديدة (9)