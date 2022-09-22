محافظ الغربية يتفقد 35 مشروعا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنهطاي وتفهنا

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة إنهاء أعمال كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي تفهنا العزب ونهطاي .

وأكد رحمي خلال جولته، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بما تنفذه من مشروعات قد غيرت من معالم قريتي نهطاي وتفهنا العزب وأن المبادرة نجحت في إحداث تغيير جذري في شكل ومستوى الخدمات المقدمة لأهالينا في قرى مركز زفتى، وأن المشروعات بقريتي نهطاي وتفهنا تسابق الزمن وتشرف على الانتهاء لترى النور لتعلن عن بداية حياة كريمة تليق بأهلها، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق الجمهورية الجديدة، التي من أهم سماتها ثورة البناء والتعمير في كافة أرجاء البلاد، وتنفيذ مبادرة صُنِّفَتْ كأكثر الممارسات العالمية استدامةً لتقدم كافة الخدمات لساكني الريف المصري أسوةً بالمدينة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ للأعمال الجارية بقرية نهطاي حيث تفقد المحافظ (مدرسة طلبة السايح، مدرسة الشهيد نبيل عمارة، نقطة شرطة نهطاي، وحدة الحماية المدنية بنهطاي، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، المعهد الأزهري، مركز شباب نهطاي ، وحدة تنمية الأسرة، وحدة طب الأسرة، محطة مياه الشرب، أعمال توسعة محطة الصرف الصحي، محطة سكة حديد نهطاي ، السوق والموقف النموذجين، حديقة وكورنيش نهطاي واللذان يعدان التجربة الأولى في قرى حياة كريمة.

وتفقد رحمي في قرية تفقهنا (محطة رفع الصرف الصحي، إعادة تأهيل محطة مياه الشرب، المعهد الأزهري الثانوي، المعهد الأزهري الابتدائي، رفع كفاءة مدرسة تفهنا العزب الثانوية، مدرسة وحدة تفهنا العزب، مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة، مدرسة الشهيد محمد زرد، إحلال وتجديد مركز الشباب والملعب السباعي، وحدة طب الأسرة، وحدة الإسعاف، مجمع الخدمات الحكومية، المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة، رفع كفاءة الوحدة الاجتماعية، نقطة إطفاء تفهنا ، مكتب بريد تفهنا، نقطة شرطة تفهنا والسوق والموقف النموذجين).

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورأحمد عطا، نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير المساعد، إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، ممثلي دار الهندسة وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومديري المديريات ورؤساء الشركات والهيئات المنفذة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 935 مشروعا داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.