ليز تراس لنظيرها الإسرائيلى: بريطانيا تدرس نقل سفارتنا للقدس

كتبت: نهال أبو السعود

تدرس رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس نقل سفارة المملكة المتحدة فى إسرائيل إلى القدس، وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت أن تراس أبلغت نظيرها الإسرائيلى يئير لابيد "بشأن مراجعتها للموقع الحالي".

وفقا لصحيفة الاندبندنت، اقترحت تراس الامر خلال اجتماع مع نظيرها الإسرائيلى فى نيويورك اثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تقع السفارة البريطانية فى إسرائيل حاليًا فى تل أبيب، على غرار جميع البلدان تقريبًا باستثناء الولايات المتحدة بعد أن نقل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس فى عام 2018. وانتقدت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية من حزب المحافظين فى ذلك الوقت، الخطوة. يعتبر نقل السفارات مسألة حساسة للغاية، حيث يعتبر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين القدس عاصمة لهم.

فى نفس السياق، ناقشت رئيسة وزراء بريطانيا مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، تصريحات الرئيس الروسى الأخيرة، حول أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للبيت الأبيض، الذى نقل تفاصيل الاجتماع بينهما، أكد بايدن وتراس التزامهما بمواصلة التنسيق بشأن التحديات العالمية بما فى ذلك قضية دعم أوكرانيا، وقالت: "ندعم أوكرانيا ونمد يد العون للدول الديمقراطية لضمان الحرية والمستقبل المزدهر لشعوبنا".

ووصف الرئيس الأمريكى ورئيسة الوزراء البريطانية، تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا بـ"العدوانية"، مضيفين، " أفعال بوتين تسلط الضوء على حاجة الحلفاء لمواصلة دعمهم لكييف".