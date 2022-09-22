ليز تراس: شددت لبايدن على وقوفنا معا في مواجهة حرب بوتين الفظيعة

كتب أحمد عرفة

قالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، إنها شددت للرئيس الأوكرانى جو بايدن على وقوفنا معا في مواجهة حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الفظيعة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت ليز تراس: نقف مع الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب الأوكراني بقتاله لنيل الحرية .

وفى وقت سابق ألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، قائلا: نواجه فى العالم تبعات حرب بوتين في أوكرانيا، موضحًا أن روسيا تعلن التعبئة لزيادة هجومها على أوكرانيا وهذا أمر فاضح، متابعا: حذرنا من غزو روسيا لأوكرانيا قبل أن يبدأ.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن روسيا ارتكبت مجازر وانتهاكات في أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هدد أوروبا بالسلاح النووى، متابعا: روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، ونعمل مع الشركاء والحلفاء لمنع روسيا من الاعتداء على دول الناتو.

وأشار جو بايدن، إلى أن الجيش الأوكرانى واجه روسيا بشجاعة، موضحا أنها تحاول أن تلقي اللوم في أزمة الغذاء على العقوبات ضدها وهذا غير صحيح.