للمرة الثانية.. تجديد شهادة الأيزو الدولية لمعمل محطة مياه جزيرة الدهب

كتبت - مرام محمد

اجتاز معمل محطة مياه جزيرة الدهب، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ”17025” للمرة الثانية على التوالى، وذلك في ضوء استراتيجية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج تحاليل عينات المياه لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم تجديد الشهادة بعد اجتياز المعمل لمتطلبات الاعتماد من الجهة المانحة "إيجاك"، مشيراً إلى أن اعتماد شهادة الأيزو الدولية يتطلب طرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل وكافة متطلبات الجودة.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة تستهدف اعتماد شهادة الأيزو الدولية لكافة معامل الشركة، لافتاً إلى حصول معمل صرف صحي زنين، والمعمل المركزي لمياه الشرب بهضبة الأهرام، ومعمل محطة مياه إمبابة على شهادة الأيزو الدولية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، إن فريق المعامل بالشركة مدرب على استخدام أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة؛ لمواكبة آخر التطورات في مجال جودة المياه، مؤكدة على حرص الشركة إلى الوصول بنتائج التحاليل إلى معايير الجودة العالمية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.