لتقليل أعراض سلس البول.. تجنب الكافيين والتوابل ومارس التمارين الرياضية

كتبت ميرفت رشاد

يحدث سلس البول عندما يحدث فقدان السيطرة على المثانة أو تسرب البول، ويمكن أن يحدث لأي شخص على الرغم من أنه أكثر انتشارًا عند كبار السن، يعتبر سلس البول مشكلة شائعة فملايين الأشخاص يعانون من فرط نشاط المثانة ، يمكن أن يؤثر سلس البول على الحياة اليومية ، إلا أن هناك علاجات تساعد في إدارة الأعراض ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

عوامل الخطر التي تزيد من فرص سلس البول

يمكن زيادة خطر إصابتك بأي نوع من أنواع سلس البول إذا كان لديك تاريخ عائلي لشخص يعاني من تسرب المثانة ، أو كنت مدخنًا للتبغ ، أو ببساطة من تقدمك في السن لأن عضلات المثانة تفقد بعض قوتها وعدم القدرة على الاحتفاظ بهذا القدر من البول.

يمكن أن يكون تضخم البروستاتا سببًا أساسيًا لسلس البول ، يمكن أن تلعب السمنة أيضًا دورًا مهمًا في تطور سلس البول، خاصة عندما يتركز الوزن في منطقة البطن ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط والضغط على المثانة والأعضاء الأخرى في المنطقة، يمكن لبعض الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية أو إصابة الحبل الشوكي أن تسبب مشاكل في الإشارات العصبية التي تتحكم في التحكم في المثانة.

تغييرات نمط الحياة المفتاح في علاج سلس البول

تعد القهوة والشاي والأطعمة الغنية بالتوابل ومشروبات الطاقة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، من أسباب فرط المثانة ويمكن أن تسبب زيادة إلحاح التبول وسلس البول، يمكن أن يساعد أداء تمارين بانتظام في التعامل مع سلس البول الناجم عن الإجهاد .

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا



بشكل عام ، الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي للمثانة هي الكحول ، والقهوة ، والشاي الأسود ، والأطعمة الغنية بالتوابل ، والفواكه الحمضية ، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل الأطعمة المقلية ، والأطعمة عالية التصنيع مثل تلك الموجودة في الصناديق والعلب ، يمكن أن تصل المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أيضًا إلى الخلايا المخاطية للمثانة ، مما يتسبب في حدوث طفرات جينية ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة أو يؤدي في النهاية إلى الإصابة به.