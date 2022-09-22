اليوم السابع
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قوات كييف تقصف مقاطعة خيرسون مخلفة دمارا ومصابين

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:00 ص
قوات كييف تقصف مقاطعة خيرسون مخلفة دمارا ومصابين الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون، بتضرر مبنى مركز الإطفاء في المقاطعة، وسقوط عدد من الضحايا نتيجة قصف للقوات الأوكرانية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ: "نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تضرر مبنى مركز الإطفاء في شارع مولوديجنايا، وعدد من الضحايا".

وشنت القوات الأوكرانية مساء الأربعاء، سلسلة من الهجمات على خيرسون نتج عنها إتلاف جسر مائي يستخدم في المقاطعة.

وتقوم القوات الأوكرانية بقصف عدة مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون، حيث تم تدمير مدارس والبنية التحتية الاجتماعية وتضررت عدة منازل، ونتيجة لغارة استهدفت وسط خيرسون في وقت سابق، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون.


اوكرانيا

خيرسون

روسيا

كييف

موسكو

قصف



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