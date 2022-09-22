اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:52 م
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قطار يصدم شابا أثناء عبوره السكة الحديد بقرية فى العياط

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:24 م
قطار يصدم شابا أثناء عبوره السكة الحديد بقرية فى العياط جثه-ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة اصطدام قطار به في إحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في قرية تابعة لمركز العياط.
 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن قطار صدم شابا خلال عبوره السكة الحديد مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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مصرع شاب

العياط

امن الجيزة

اصطدام قطار



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